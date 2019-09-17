В Китае забили один из самых красивых голов года

Захави забил один из самых красивых мячей года

Израильский нападающий Эран Захави забил один из лучших голов 2019 года.

Форвард китайского клуба "Гуанчжоу Фули" в матче 24 тура чемпионата Китая против "Тяньцзинь Сунцзян" провел красивейший мяч ударом рабоной.

Любопытно, что Захави сделал дубль, а гол был забит на 90-й минуте и стал победным для "Гуанчжоу Фули" (2:1), который по ходу матча уступал в счете.

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"Гуанчжоу Фули" занимает 12 место в чемпионате Китая после 24 матчей, а "Тяньцзинь Сунцзян" на 15 месте по 18 очков.