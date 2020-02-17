В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист

Николай Бондарь после завершения карьеры работал детским тренером. Фото: с отрытых источников

В субботу, 15 февраля, скончался украинский фигурист Николай Бондарь.

Спортсмену было только 28 лет.Об причины смерти спортсмена пока не известно ничего, сообщает "24 канал".

После завершения карьеры фигуриста Бондарь работал детским тренером в Китае, в городе Сучжоу (находится недалеко от Шанхая).

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Николай Бондарь - бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при.