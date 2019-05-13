В Киеве почтили память легендарного Валерия Лобановского

Валерий Лобановский

В понедельник исполнилось 17 лет со дня смерти выдающегося тренера в истории "Динамо".

Сегодня, 13 мая, исполнилось 17 лет с тех пор, как футбольный мир потерял одного из лучших тренеров всех времен - Валерия Васильевича Лобановского.

В этот день, уже традиционно, родственники, друзья, ученики и коллеги великого тренера вместе с журналистами и простыми болельщиками почтили память Валерия Васильевича. Сначала на Байковом кладбище, а потом и у стадиона "Динамо", который носит его имя и где, как известно, расположен памятник метра.

Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и сказать хорошие слова в память о нем пришли легенды "Динамо" - Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров и другие.

Напомним, что Лобановский у руля "Динамо" выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, 2 Кубка Обладателей Кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 5 раз становился чемпионом Украины и получил 3 Кубка Украины.