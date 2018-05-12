В Киеве идет финал национального отбора "Игор Непокоренных"

По результатам отбора в Сиднея поедут 15 спортсменов. ФОТО: Facebook Invictus Games: Team Ukraine

На сегодняшних соревнованиях отберут 15 участников Национальной команды, которая поедет в Сидней на мировые Игры.

Об этом говорится на странице команды в Facebook.

Мероприятие длится с 9 утра в Киеве на стадионе "Пионер". В соревнованиях принимают участие 175 раненых военнослужащих и ветеранов из 23 регионов. Они представляют Вооруженные силы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины, добровольческие подразделения и ветеранства.

В течение дня участники будут соревноваться за 60 медалей в восьми видах спорта.

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"Игры Непокоренных" - это международные соревнования в паралимпийском стиле, основанные в 2014 году британским принцем Гарри. В этом году они пройдут 20-27 октября в Австралии. Планируется, что участие в нынешних соревнованиях примут 19 сборных.

В прошлом году в Торонто украинская сборная дебютировала на "Играх Непокоренных" и стала одной из лучших среди 16 команд. Она завоевала 14 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые.