В Италии забили автогол столетия

Капитан команды забил и в чужие ворота. Фото: скриншот трансляции

В игре итальянской серии D (группа D) между командами "Гивиборго" и "Корреджезе" забили самый смешной автогол. Его можна назвать автоголом столетия. Место действия — тосканский городок Борго-а-Моццано. Кстати, из-за такого названия насёленного пункта "Гивиборго" иногда называют "Гивиццано".

Гол защитника и капитана "Гивиборго" Алессио Греа был первым в матче. А вот другие действующие лица: вратаря, который неудачно вынес мяч, зовут Габриэле Нуччи, а ему пас (так сказать, предголевой) отдал Федерико Сорбо.

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Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу "Корреджезе", причём единственный мяч "Гивиборго" забил автор автогола Греа. В турнирной таблице "Гивиборго" идёт на последнем (20-м) месте, а "Корреджезе" поднялся на 13-е.