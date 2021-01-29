В Италии вышла книга о Лобановском

В Италии вышла книга посвящена легендарному тренеру киевского "Динамо" Валерию Лобановскому.

Название книги Данило Крипальди "Закон полковника. По стопам Валерия Лобановского", написал в фейсбук скаут Алекс Великих.

Книга прослеживает всю жизнь легендарного футбольного тренера, используя важные свидетельства его современников, анализируя его тренерскую концепцию, но прежде всего показывая его, как педагога и человека.

Пока не известно, будет переведена книга на украинском языке.

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Валерий Лобановский возглавлял "Днепр", "Динамо" и сборную СССР. С киевлянами 8 раз выиграл чемпионат СССР, 6 раз Кубок 5 раз чемпионат Украины. На международной арене получил два Кубка Кубков и одним Суперкубок Европы. Со сборной СССР доходил до финала Евро-1988.