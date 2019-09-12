В Испании сносят легендарный стадион

"Атлетико" проводил свои матчи на "Висенте Кальдерон" 64 года

Легендарный стадион "Висенте Кальдерон" в ближайшее время полностью превратится в гору строительного мусора.

В Мадриде продолжается демонтаж бывшей арены "Атлетико". Местные болельщики "матрасников" с сожалением наблюдают за уничтожением стадиона, где они переживали моменты радости и грусти вместе со своими любимцами.

Завершить работы по демонтажу легендарной арены планируется уже до конца октября, сообщает "El Chiringuito TV".

🔴⚪️¡TE VAS A EMOCIONAR! Acompañamos a PETÓN a las ruinas del CALDERÓN. #JUGONES pic.twitter.com/FELXDowalZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 11 сентября 2019 г.

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В сентябре 2017 года Атлетико перебрался на новый стадион "Ванда Метрополитано", который вмещает 70 000 болельщиков и уже успел принять финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.