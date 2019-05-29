В Испании наблюдают за тремя игроками "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
2 Просмотров: 4257
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
9 Просмотров: 4032
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2007
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3303
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4194
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4500
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2313
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3753
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4122
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
8
8
8
7
7
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Видео
Все видео
Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы
Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы
"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы
Бавария оформила "золотой дубль"
Бавария оформила "золотой дубль"
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2007
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 648
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6678
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2997
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1134
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 09:06

В Испании наблюдают за тремя игроками "Динамо"

  Комментировать
В Испании наблюдают за тремя игроками &quot;Динамо&quot;
Рианчо перечислил украинских талантов

Бывший тренер "Динамо" Рауль Рианчо рассказал об интересе к футболистам "Динамо" со стороны испанских клубов. Об этом пишет X-Sport

"Следят за Миколенко, Бурдой и Цыганковым. Скауты часто спрашивают про этих игроков". Интересуются "Леванте", "Осасуна", "Реал Сосьедад".

Рианчо назвал лучших, по его мнению, украинских футболистов.

"Очень нравится Цыганков. Он должен продолжать работать. Ему еще есть куда стремиться. Также могу выделить Бурду, Степаненко, Шепелева, Зинченко. Сейчас у Украины очень много ярких игроков середины поля".

Раньше сообщалось, что Миколенко интересен "Манчестер Сити", а Цыганков – "Наполи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сабо считает, что Шапаренко и Шепелев больше не прогрессируют

В чемпионате Украины Виктор Цыганков забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Испании наблюдают за тремя игроками "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Открытию ботсада помешала война

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 117232
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 34734
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24867
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 17695
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 16309
Спорт
"Милан" остался без главного тренера
"Милан" остался без главного тренера Просмотров: 81
Цуренко вышла во второй круг "Роллан Гаррос"
Цуренко вышла во второй круг "Роллан Гаррос" Просмотров: 90
Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы
Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы
 Просмотров: 657
Малиновский рассказал подробности своего потенциального трансфера
Малиновский рассказал подробности своего потенциального трансфера Просмотров: 261
"Барселона" может отказаться от двух звездных трансферов
"Барселона" может отказаться от двух звездных трансферов Просмотров: 297
Больше всего комментируют
21
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
9
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 743
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua