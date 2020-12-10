В "Интер" было два момента за игру – Каштру

Каштру сумел найти оружие против "Интера". Фото "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью (0:0) с "Интером" в 6-м туре Лиги Европы.

"В двух первых матчах против "Интера", нам не удавалось атаковать так, как этого хотели. Сегодня в первом тайме также это не удавалась делать с частотой, но во втором это получалась все чаще и чаще. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

Мы играли в линию с 3 защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из 5-6-х игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого лучшим образом, во втором получалось лучше.

Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. К счастью, это сработало. У "Интера" было 2 момента за всю игру. Один мяч в игре, один – в перекладину. Во втором тайме не было.

Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из 3-х игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом", – сказал Каштру.

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"Шахтер" занял третье место в группе и весной будет выступать в Лиге Европы.