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пятница, 12 февраля 2021 06:11

В Германии голкипер забил красивый гол

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В Германии голкипер забил красивый гол
Фабиян Бунтич стал героем матча. Фото: ФК "Ингольштадт"

В матче 3-го дивизиона чемпионата Германии "Ингольштадт" победил "Викторию" - 2: 1.

Основой время матча завершилось минимальной победой гостей. "Ингольштадт" спасся уже вдоданий время. Голкипер хозяев Фабиян Бунтич сравнял счет во встрече.

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Вратарь воспользовался ошибкой соперников, которые не смогли выбить мяч из собственной штрафной. Бунтич стал самым расторопным на подборе и пробил точно в сетку. Такой выстрел сравнял счет во встрече - 1: 1.

На 90 + 4 минуте "Ингольштадт" провел стремительную контратаку на владение соперника, которая завершилась точным ударом Эльвы. Клуб за 2 минуты сумел вырвать победу.

После победы "Ингольштадт" поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

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