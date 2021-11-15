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понедельник, 15 ноября 2021 16:43

В Финляндии не будут следить за матчем Украины

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В Финляндии не будут следить за матчем Украины
пукки верит в успех команды. Фото: Reuters

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки уверен, что его команде по силам пробиться в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира.

"Я слышал, что французы будут играть против нас неосновным составом. Абсолютно неважно, кто выйдет на поле. У них хватает качественных игроков".

Также Пукки поделился мыслями о турнирном раскладе в группе:

"Если бы после жеребьевки мне сказали, что перед последним туром все будет в наших руках, я был бы счастлив. Пока мы можем удовольствоваться этой квалификацией. Выход в плей-офф будет большим достижением. Если мы этого не сделаем, то это станет разочарованием.

Если мы хотим добиться успеха, нам не надо следить за игрой Украины и Боснии. Надо играть смело. Даже если вы встречаетесь с более сильным противником, цель остается прежней - победить".

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Матчи Босния - Украина и Финляндия - Франция начнутся завтра в 21:45. Сборным Финляндии и Украины нужны только победы. Сборная Франции досрочно заняла первое место. Сборная Боснии уже ни на что не претендует.

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Дата
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