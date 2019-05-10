В финалах европейских футбольных турниров сыграют только английские клубы

В финал Лиги Европы вышли "Арсенал" и "Челси". Фото: Футбол

В финал Лиги Европы вышли два лондонских клуба - "Арсенал" и "Челси", которые в полуфиналах победили испанскую "Валенсию" и немецкий "Айнтрахт" соответственно.

Полуфинальные матчи "Арсенала" были более простыми: в первом матче в Лондоне "канониры" обыграли "Валенсию" со счетом 3:1, а в ответном матче, который 9 мая состоялся на стадионе "летучих мышей", английский клуб победил со счетом 4:2. Итоговый результат - 7:3 в пользу "Арсенала", сообщает Громадське.

"Челси" для выхода в финал пришлось приложить большие усилия: в первом матче на стадионе "Айнтрахта" и в матче в Лондоне 9 мая команда сыграли вничью 1:1, поэтому игра перешла в дополнительное время.

В овертайме команды голов не забили, поэтому победителя должна была выяснить серия пенальти. В итоге в финал свою команду вывел голкипер "Челси" Кэпа Аррисабалага,

Так, 29 мая в финале Лиги Европы, который состоится в Баку, встретятся две английские команды из Лондона.

Таким образом, впервые в истории футбола в финалах всех еврокубков сыграют исключительно клубы из одной страны.

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7 и 8 мая определились финалисты самого престижного еврокубка - Лиги чемпионов ими стали "Ливерпуль" и еще одна лондонская команда - "Тоттенхэм".