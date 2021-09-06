В Европе сыграли матчи отбора к Кубку мира

Германия легко разгромила Армению. Фото: Reuters

Вчера, 5 сентября, в Европе состоялись очередные матчи квалификации на Кубок мира-2022, который пройдет в Катаре. Самые крупные победы одержали команды Польши и Германии.

Результаты матчей

Группа B

Косово - Греция - 1:1

Испания - Грузия - 4:0

Положение команд: Испания - 10 очков (пять матчей), Швеция - девять (три матча), Косово - четыре (четыре матча), Греция - три (три матча), Грузия - одно очко (пять матчей).

Группа C

Швейцария - Италия - 0:0

Болгария - Литва - 1:0

Положение команд: Италия - 11 очков (пять матчей), Швейцария - семь (три матча), Болгария - пять (пять матчей), Северная Ирландия - четыре (три матча), Литва - ноль (четыре).

Группа E

Беларусь - Уэльс - 2:3

Бельгия - Чехия - 3:0

Положение команд: Бельгия - 13 очков (пять матчей), Чехия - семь (пять матчей), Уэльс - шесть (три матча), Беларусь - три (четыре матча), Эстония - ноль (три матча).

Группа I

Албания - Венгрия - 1:0

Англия - Андорра - 4:0

Сан-Марино - Польша - 1:7

Положение команд: Англия - 15 очков (пять матчей), Польша - 10 (пять матчей), Албания - девять (пять матчей), Венгрия - семь (пять матчей), Андорра - три (пять матчей), Сан-Марино - ноль (пять матчей).

Группа J

Исландия - Северная Македония - 2:2

Германия - Армения - 6:0

Румыния - Лихтенштейн - 2:0

Положение команд: Германия - 12 очков (пять матчей), Армения - 10 (пять матчей), Румыния - девять (пять матчей), Северная Македония - восемь (пять матчей), Исландия - четыре (пять матчей), Лихтенштейн - ноль (пять матчей).

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От Европы на КМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы). Финальный турнир Кубка мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.