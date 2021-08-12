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четверг, 12 августа 2021 12:37

"В этом не было политической позиции" - Магучих о фото с россиянкой на Олимпиаде

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&quot;В этом не было политической позиции&quot; - Магучих о фото с россиянкой на Олимпиаде
Ярослава Магичих и Мария Ласицкене. Фото: REUTERS / Dylan Martinez

Бронзовая призерша Олимпийских игр в Токио 19-летняя Ярослава Магучих прокомментировала фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Фото с россиянкой вызвало негативную реакцию украинских СМИ.

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"Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю украинский флаг, когда звучит наш гимн. Мы готовились к Олимпиаде. Эта медаль для меня важна.

Соревнования были несколько сложными эмоционально и физически, но на то были причины. Для меня эта медаль как золотая. Сразу после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции.

У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживал и понимают. Благодарю и людей, которые меня критикуют. Это опыт и он делает меня сильнее", - сказала Магучих в комментарии изданию "Страна".

На Олимпиаде в Токио Магучих и Ласицкене выступали на соревнованиях по прыжкам в высоту, где украинка взяла "бронзу", а россиянка "золото".

Украина на Играх в Токио получила 19 медалей. Одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

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Дата
12
августа

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