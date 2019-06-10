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понедельник, 10 июня 2019 13:01

В "Динамо" нет возможности пригласить иностранного тренера - эксперты о контракте с Хацкевичем

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В &quot;Динамо&quot; нет возможности пригласить иностранного тренера - эксперты о контракте с Хацкевичем
Игорь Суркис и Александр Хацкевич снова ударили по рукам.

Несмотря на получение только одного Суперкубка Украины 2018 за два года работы Игорь Суркис продолжает верить в тренера Александра Хацкевича. После разговоров о приглашении иностранного специалиста президент "Динамо" подписал новое соглашение с Хацкевичем на два сезона.

Gazeta.ua попыталась разобраться в этой ситуации и определить насколько рациональным и логичным было решение Игоря Михайловича на счет дальнейшей доверия к Хацкевичу:

Леон Вургафта, журналист сайта "Ua- Football.com"

"Создается впечатление, что новый контракт" Динамо "подписало с фейковых аккаунтом Хацкевича. Надо отдать должное, причем даже не знаю кому. Ведь даже при сокрушительной критики в адрес тренера ему удалось подчеркнуть собственные достоинства и скрыть недостатки. Поэтому сейчас Хацкевич кажется тренером, который воспитывает молодежь, отдает предпочтение украинским игрокам, не боится отказываться от тех, кто его не устраивает. Он похож на лидера своей команды. Также умеет выигрывать сложные битвы у соперников своего уровня - "Шахтера", греческих команд. Последнее даже очень важно, поскольку именно "Олимпиакос" может стать соперником "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Его Хацкевич уже проходил.

Что же мы имеем на самом деле? А на самом деле имеем тренера, который пожинает плоды предшественника. Ведь почти вся киевская молодежь начала играть еще у Сергея Реброва, о чем почему-то никто не помнит. И почти все молодые игроки сейчас испытывают проблемы, недостаточно прогрессируют, или не прогрессируют вообще. Преимущество украинцам? Мне кажется, что Хацкевич просто не знает, как работать с легионерами. Также он не способен улучшить креативных игроков вообще. Кроме того, речь о тренере, который "сжигает" своих игроков после любой неудачи. Тренера, у которого игроки путешествуют между полем и трибунами с бешеной скоростью. Новая молодежь сразу же уничтожается критикой. Тактика - крайне примитивна. Поэтому в его перспективы я не верю абсолютно. Даже если пройдут в Лигу чемпионов ".

Хацкевич не умеет работать с легионерами


Дмитрий Литвинов, журналист сайта "Tribuna.com"

"Нельзя сказать, что Игорь Суркис удивил, решив продлить контракт Хацкевича. Динамовское сердце, а также динамовские почки, печень и другие динамовские органы от белоруса никуда не делись. Кажется, что в этом, а также обещания фантомной борьбы за титулы достаточно, чтобы стать тренером "Динамо". Суркис-младший, заявив, что Хацкевич выполнил все поставленные задачи, перечеркнул свои же слова двухлетней давности, ждет от тренера побед в чемпионате и участия в Лиге чемпионов. Ни на первое, ни на второе Александр Николаевич не смог выполнить, но очевидно Суркис просто не готов тратиться на более классного тренера. Выглядит странным на фоне приглашение людей калибра Вербича или Соля, но главное для Игоря Михайловича, похоже, его эмоции. Жаль только, что эмоции миллионов других болельщиков "Динамо" ему безразличны ".

Кирилл Крыжановский, журналист

Если не принимать во внимание пожелания и ожидания болельщиков (а это в "Динамо" никогда не было важным), то решение Игоря Суркиса логично и закономерно. В клуба нет возможности покупать игроков высокого качества, которые делали разницу на поле. Тоже самое относится и к главному тренеру. Менять Хацкевича на любого украинского специалиста, или тренера по клубной системы - нет смысла. Любой серьезный специалист из другой страны сразу выскажет пожелание усиления состава, а это совсем другая история. На данный момент, уровень тренерского штаба соответствует уровню амбиций клуба (настоящих амбиций, не тех, которые на бумаге), уровню состава команды и уровню руководства. Нет никаких причин удивляться, что выбор был именно таким.

Менять Хацкевича на тренера с динамовской системы - нет смысла


Вадим Гольдин, бывший игрок "Металлиста"

"Я не думаю, что проблема" Динамо "в Хацкевиче. Скорее клуб сейчас нет таких возможностей, как раньше. Идет процесс перестройки на собственных воспитанников. Сейчас уже лидером команды является Цыганков. Серьезные перспективы подают Миколенко, Шапаренко. Бурда и Шепелев являются ведущими игроками в защите и полузащите команды. Во многом заслуга развития этих игроков, как раз в этом принадлежит Александру Хацкевичу.

Действительно, что пока нет результата. Но для всего нужно время. См в футболе не бывает. Нужно раз пройти этот процесс, когда молодые игроки окрепнут. Конечно, футболисты знают требования тренерского штаба, поэтому для них сейчас важно сохранить стабильность и работать по действующим правилам. Я думаю, что продление контракта с Хацкевичем в таких условиях выглядело, как логический шаг ".

Александр Ольшанецкий, футбольный менеджер

"У Игоря Суркиса с Александром Хацкевичем взаимовыгодное партнёрство. Первый имеет за минимальные финансовые расходы добротного по европейским меркам тренера и лояльного к себе порядочного человека. Второй, возможность работать в родном клубе и строить свою карьеру на самом высоком уровне. Допускаю, что после без трофейных двух лет в новом контракте новые условия, и зарплата Хацкевича напрямую зависит от количества побед и титулов. Подобное соглашение очень выгодно в сложившейся футбольно-политико-экономической ситуации для Игоря Михайловича и самого клуба. Суркис не считает, что пришло время для кардинальных кадровых перемен в тренерском штабе и менеджменте. Для него все ещё "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Это его выбор, на который он имеет полное право.

Суркис и Хацкевич имеют взаимовыгодное партнерство

Думаю, не последнюю роль в переподписании Александра Николаевича сыграл очень вероятный уход Фонсеки и нескольких ключевых игроков из Шахтара. Видимо в офисе "Динамо" посчитали, что обезглавленные и обескровленные "горняки" теперь Хацкевичу точно будут "по зубам"."
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В сезоне 2018-2019 "Динамо" одержало серебряные награды чемпионата, а в Кубке Украины вылетело от "Шахтера" на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов не смогли пройти квалификацию, а Лиге Европы вылетилы в 1/8 финала от "Челси"

Автор: Сергей Тищенко
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10
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