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пятница, 16 августа 2019 21:02

В "Динамо" будет новый спортивный директор

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В &quot;Динамо&quot; будет новый спортивный директор
Владимир Бессонов будет исполняющим обязанности спортивного директора "Динамо"

Президент киевского "Динамо"Игорь Суркис прокомментировал кадровые перестановки в киевском клубе.

"Должность спортивного директора долго вакантной не будет. У нас не было достаточно времени обсудить этот вопрос с Михайличенко, нужно подумать. Как по мне, в первую очередь он должен предложить кандидатуру человека, с которым ему будет комфортно работать.

Сейчас Михайличенко немного войдет в курс дел, и мы решим этот вопрос, а пока Владимир Бессонов исполнять обязанности спортивного директора ", - поделился Суркис в комментарии официальному сайту" Динамо ".

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Михайличенко с 2013 по 2019 годы занимал должность спортивного директора киевского Динамо, а вчера, 15 августа, был назначен главным тренером киевлян.

https://football24.ua
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Дата
16
августа

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