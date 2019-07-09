В Цыганкова нет проблем в "Динамо

Цыганков не готовится к переходу в другой клуб

Виктор Цыганков не сыграл ни в одном матче "Динамо" на тренировочном сборе в Австрии. Хотя подопечные Александра Хацкевича уже провели их уже 3.

Украинский журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что у Виктора Цыганкова нет конфликтов в "Динамо".

"У Цыганкова нет никаких проблем или конфликтов в клубе. Никто не готовит его на продажу, не выпуская в контрольных поединках. После тяжелого сезона, после матчей за сборную в июне, он просто испытывает проблемы с физической готовностью и занимается индивидуально. Вот и вся история.

Не ведитесь на всякую информационную чепуху. Если "Динамо" предложат серьезные деньги, а Виктор посчитает этот вариант достойным – предложение будет рассмотрено. Но сейчас нет ничего подобного и все разговоры о его отсутствии в матчах по трансферным причинам – это спекуляции", – написал Крыжановский.

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