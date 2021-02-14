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понедельник, 15 февраля 2021 06:11

В чемпионате Венгрии забили гол в стиле Ибрагимовича

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В чемпионате Венгрии забили гол в стиле Ибрагимовича
Златан Хорват принес победу своей команде. Фото: скриншот

В матче 21-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" уступил в гостях "Кишварда" - 1:2.

Основное время матча завершался вничью 1:1. "Кишварда" атаковала в надежду вырвать победу, потому что в составе гостей в середине 1-го тайма было удаление.

Хозяева все же смогли вырвать победу. Уже в компенсированное время Золтан Хорват забил шедевральный гол в стиле Златана Ибрагимовича. Венгерский нападающий ударом боковыми ножницами принес своей команде победу.

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После 21 тура чемпионата Венгрии лидирует "Ферецварош", который опережает "Академию" Пушкаша на 13 очков. "Кишвада" занимает 4-е место в таблице.

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