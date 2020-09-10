В чемпионат России заявился клуб из оккупированного Донецкая

В чемпионат России по мини-футболу заявился клуб "Спаратак- Донецк".
Команда официально представляет Донецк с Ростовской области. Однак эта команда менее полугода назад представляла украинский Донецк, пишет Tribuna.com.
"Спартак-Донецк" был создан в 2019 году. Место регистрации - Ростовская область. Сначала на официальных ресурсах клуба сообщалось, что команда будет представлять республику в первенстве России, но потом официальный сайт и соцсети клуба были удалены или там обновили информацию.
Основатель и директор команды - Елена Сыроватко. Жена Юрия Сыроватко президента "Спартака-Донецк", который выступал в ДНР. Юрий Сыроватко также член правительства и министр юстиции непризнанной ДНР, по совместительству президент Ассоциации мини-футбола ДНР.
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Спонсор клуба - сеть донецких гипермаркетов "Галактика".
За "Спартак-Донецк" играют Сергей Рыжиков, Виктор Станенко, Анатолий Тупилко, Станислав Филатов, которые имели украинское гражданство по данным портала Goalstream. Сейчас на официальном сайте клуба они указаны как граждане России.
В заявке Ассоциации мини-футбола России Богдана Свиридова указано украинском, но на официальном сайте клуба у него российское гражданство. Главный тренер команды также украинец Сергей Задорожный.
УЕФА и ФИФА запрещают несанкционированное участие клубов из одной страны (Донецк - это Украина) в национальных чемпионатах другого государства.
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