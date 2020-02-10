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понедельник, 10 февраля 2020 13:55

В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей

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В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
Тимо Вернер (в белом) не реализовал лучшим момент в матче. Фото: рейтер

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги "Бавария" дома сыграла вничью с РБ "Лейпциг" - 0: 0.

Перед началом поединка команды в турнирной таблице разделяло всего одно очко. Победитель матча становился лидером Бундеслиги.

В первом тайме игра была осторожной. Хозяева больше контролировали мяч и имели небольшое преимущество, но до опасных моментов дело не доходило.

После перерыва "Бавария" получила право на пенальти, но арбитр встречи Марко Фриц с помощью системы VAR изменил решение. Гости ответили своим моментом, когда Тимо Вернер не попал с близкого расстояния в ворота Мануэля Нойера. Игра так и завершилась без забитых мячей.

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В следующем туре 16 февраля "Бавария" на выезде сыграет против "Кельна". СБ "Лейпциг" 15 февраля дома примет "Вердер".

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