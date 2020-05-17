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воскресенье, 17 мая 2020 12:00

В бундеслиге случился самый смешной эпизод года

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В бундеслиге случился самый смешной эпизод года
Хозяева прооиграли, несмотря на подвиг защитника. Фото: Twitter.com/EINTRACH

Смешным эпизодом в матче "Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах отличились гости. Нападающие "Боруссии" втроем вышли на ворота хозяев, но переиграть одного защитника не смогли.

Поединок во Франкфурте развивался чрезвычайно неудачно для хозяев. Уже на первой минуте матча гости открыли счет. А на перерыв гостеприимный "Айнтрахт" ушел, проигрывая 2:0. Пишет "Футбол-24".

В конце матча команды обменялись голами и потеряли несколько замечательных возможностей забить больше голов.

На 84 минуте "Боруссия" оказалась в численном большинстве на подступах к штрафной франкфуртцев. Хавбек гостей Йонас Хофманн получил передачу почти пустые ворота. Эпизод на видео с 3 минуты 43 сек.

Пожалуй, Йонас обдумывал празднования гола и не заметил австрийца Мартина Хинтереггера. Хофманн пробил в угол, но австриец вытащил мяч ногой.

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В конце концов, поединок завершился победой "Боруссии" со счетом 3: 1. Благодаря победе подопечные Марко Розе поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

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