В "Брюгге" заразился еще один футболист. Матч против команды Яремчука перенесен

Хорват не выходил на поле против "Динамо".Фото: USA Today Sports

Бывший соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы "Клуб Брюгге" прошел новые тесты на коронавирус на следующий день после матча 1/16 финала Лиги Европы против киевлян.

Положительный результат получил американский вратарь Итан Хорват, который провел встречу с киевлянами в запасе. Таким образом всего в составе "Брюгге" 9 зараженных футболистов, а также тренерский штаб.

Из-за этого бельгийская лига перенесла матч "Брюгге" против "Гента" на более поздний срок.

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В четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" обыграло в гостях бельгийский "Брюгге" – 1:0 и вышло в 1/8 Лиги Европы. Там "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом". Первый матч состоится 11 марта.