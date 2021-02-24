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среда, 24 февраля 2021 12:59

В "Брюгге" новая вспышка коронавируса

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В &quot;Брюгге&quot; новая вспышка коронавируса
Шарль Де Кетеларе был одним из лучших в киевском матче. Фото Reuters

Утром 23 февраля представители "Брюгге" сдали тесты на коронавирус в лаборатории УЕФА. Тестирование выявило два положительных случая – у голкипера 32-летнего Симона Миньоле и полузащитника Шарля де Кетеларе.

У обоих футболистов болезнь проходит без симптомов. Ранее они сдали ложноположительные тесты, отрицательный результат был и 19-20 февраля. Поэтому во 2-й половине дня 24 февраля эти игроки сдадут новые тесты в этой же лаборатории УЕФА.

Вратарь Миньоле переболел коронавирусом в октябре 2020 года.

25 февраля "Брюгге" примет "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. 1-й матч завершился ничьей – 1:1

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Перед 1-м матчем в Киеве ковид был диагностирован у тренерского штаба бельгийского клуба, а также у футболистов Ханса Ванакена, Матея Митровича, Стефано Денсвила и Матса Ритса.

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