В Бразилии поднимается цена на Гонсалеса

Гонсалес не смог ужиться с Хацкевичем

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес может принести неплохие деньги в казну киевского клуба. Сообщают Футбольные трансферы

"Гонсалес 1,5 года назад отказался играть в "Динамо" при нынешнем тренерском штабе и попросил искать ему новый клуб. Или же он будет сидеть здесь до окончания контракта.

Найти место на поле ему не смогли, а в Бразилии он стал одним из лучших футболистов. Цена на него может серьезно вырасти, и хорошо, что его контракт принадлежит киевлянам. Есть возможность заработать на его продаже", - заявил журналист Игорь Цыганик в собственной программе.

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Сейчас Гонсалес выступает в Бразилии, где играет за "Сантос".