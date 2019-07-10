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среда, 10 июля 2019 13:45

В "Барселоны" нет денег на Гризманна

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В &quot;Барселоны&quot; нет денег на Гризманна
Переход Гризманна может стать самым тягучим в это лето

"Барселона" не может подписать нападающего "Атлетико" Гризманн из-за проблем с финансами.

Об этом сообщает champion.com.ua.

Руководство "Барселоны" намеревалось подписать Гризманна на этой неделе. Однако не может найти 120 млн евро на трансфер нападающего.

Сейчас "Барселона" ведет переговоры с банками, которые могли бы выделить средства на трансфер.

Также каталонцы обращались в "Атлетико" об изменении оплаты, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что "Барселона" выкупит клаусула нападающего "Атлетико" Гризманн и в ближайшее время объявит о трансфере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Атлетико" оштрафует Гризманн на значительную сумму за саботаж

"Атлетико" жестко осудил действия "Барселоны", которая за спиной матрасников тайно договорилась с Гризманн о трансфере.

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