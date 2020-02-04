В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля

Давид Рая допустил позорную ошибку. Фото: соцсети

В матче чемпионшипа между "Халл Сити" и "Брентфордом" вратарь гостей Давид Рая пропустил смешной гол.

На 28-й минуте "Брентфорд" был впереди в два гола. В это время защитник "Халла" Райан Тафацолли решил с центра поля выбить мяч в сторону ворот соперников. И голкипер "Брентфорда" Давид Рая попытался остановить мяч. Однако сделал это крайне неудачно. Тот пролетел ему между ног и закатился в ворота. Голкипер так и не сумел его достать, хотя пытался выбить в подкате, сообщает "24 канал"

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"Халл" уступил "Брентфорду" 1:5. Благодаря этой победе "Брентфорд" вышел на 5-е место в турнирной таблице.