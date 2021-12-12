В Англии показали форварду две желтые карточки за 48 секунд

Игроки "волков" возмутились из-за такого пенальти. Фото: Reuters

11 декабря, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Вулверхэмптон". Хозяева одержали победу – 1:0.

С концовки первого тайма "Вулверхэмптон" играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил форвард Рауль Хименес. Обе карточки он получил за 48 секунд!

На 64-й минуте полузащитник гостей Жоау Моутинью сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота "волков". Хотя многие считали, что пенальти более чем спорный. 11-метровый реализовал нападающий "горожан" Рахим Стерлинг.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 90 минут и результативными действиями не отметился.

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"Манчестер Сити" набрал 38 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Вулверхэмптон" (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят "Ливерпуль" (34) и "Челси" (33). Действующий чемпион Англии — "Манчестер Сити".