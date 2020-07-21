В Англии лайнсмен вышел на матч в туфлях

Английский футбольный лайнсмен получил бешеную популярность.
В матче второго английской лиги "Транмер Роверс" - "Морекамбе" лайнсмен вышел на игру в обычных туфлях. Они были черного цвета, поэтому мало кто заметил, что это не спортивная обувь.
Лайнсмен просто забыл дома кроссовки. Поэтому не придумал ничего другого, как выйти на игру в обычных туфлях. Фото разлетелось по всей сети.
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Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Транмер",
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