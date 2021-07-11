В Англии готовятся к самой большой вечеринке со времен Второй мировой войны

Питер Шилтон пропустил знаменитый гол от Марадоны "божией рукой". Фото: Reuters

Бывший вратарь "Лестера" Питер Шилтон, которому принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Англии, поделился ожиданиями от финала Евро-2020.

"Уверен, что сегодняшний день запомнится надолго. Мы готовимся к величайшему матчу сборной Англии в современной истории.

Если они выиграют, думаю, в нашей стране разразится самая большая вечеринка с момента окончания Второй мировой войны. Они могут победить!" – написал Шилтон.

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Сборная Италии обыграла сборную Испании в полуфинале – 1:1 (4:2 по пенальти). Сборная Англии в добавленное время благодаря пенальти победила команду Дании – 2:1. Англия еще ни разу не побеждала на Евро. Италия имеет одну победу в 1968 году.