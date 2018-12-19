В "Айнтрахте" рассказали, испугались ли "Шахтера"

Симонов прокомментировал жеребьевку Лиги Европы. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший игрок "Шахтера", а ныне администратор "Айнтрахта" Игорь Симонов прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы.

"Каких-то особых эмоций, признаюсь, не было – мне уже не 20 лет. Хотя они бы точно были, если бы выпала возможность не просто сыграть с "Шахтером", а сыграть с ним в Донецке. В моем родном городе.

Сейчас полно информации о любой команде. Другое дело, что у меня постоянно спрашивают, в каком городе состоится игра – в Харькове, Киеве или где-то еще. Пока сложно отвечать на такой вопрос.

Как футболисты отреагировали на жребий? Вообще-то, они не хотели "Шахтер". Говорили: "Кто угодно, но только не "Шахтер". Думают, что это не очень удобный соперник. Плюс видели, как "горняки" играли против "Хоффенхайма". Матч, который проходил в Германии, я и сам посетил. Впрочем, такие разговоры ходили до жеребьевки, а когда она состоялась, ребята сказали: "Шахтер" – значит, "Шахтер", - передает слова Симонова "Команда №1".

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"Шахтер" перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов.