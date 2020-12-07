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понедельник, 07 декабря 2020 09:10

В 3 клубах УПЛ не платят зарплату - источник

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В 3 клубах УПЛ не платят зарплату - источник
"Десна" Александра Рябоконя идет на 3 месте. Фото: ФК "Десна",

3 клуба УПЛ имеют финансовые проблемы и не платят игрокам зарплату.

"Александрия", "Десна" и "Заря" имеют задержки перед футболистами, рассказал президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печёрный.

"С июля в" Александрии "не платят зарплату. Уже 4 месяца в "Заре" футболисты без денег. Есть задержки зарплате в "Десне" - более 4 месяцев.

Тревожит, что ведущие клубы нашего чемпионата, которые играют за попадание в Лигу Европы, имеют такие трудности. Игроки к нам пока обращение не делали, но мы поддерживаем контакт. Эта тенденция пугает.

В Первой лиге в тяжелой ситуации "Горняк-Спорт", который находится в лидирующей группе. Команда тоже имеет серьезные задолженности "- цитирует Печёрного 1927.kiev.ua.

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После 12 туров УПЛ "Десна" идет на 3-м месте "." Заря "занимает 5-е место, а" Александрия "- на 8-й строчке.

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Дата
07
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