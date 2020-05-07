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"Уже давно пережил свой взлет": Босянок о возможном назначении Бердыева в "Динамо"

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&quot;Уже давно пережил свой взлет&quot;: Босянок о возможном назначении Бердыева в &quot;Динамо&quot;
Курбан Бердыев с лета 2019 находится без работы. Фото: Коммерсант

Украинский футбольный комментатор Денис Босянок оценил возможное назначение Курбана Бердыева тренером "Динамо".

Босянок не верит, что бывший тренер "Рубина" не сможет решить проблемы динамовцев

"Ну это был бы очередной" гениальный "ход, что там говорить! Это человек управляемая, послушная, которая уже давно пережила свой взлет. Бердыев уже" наелся ", если говорить о тренерство. Он не голоден до успехов, с горы спускается", - рассказал Босянок в интервью "Футбол" 24".

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Российский комментатор Алексей Андронов заявил, что Курбан Бердыев сможет помочь "Динамо". Бердыев известен своей работой в "Ростове" и "Рубине".

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