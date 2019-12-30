Ужасный ляп голкипера "Арсенала" помог "Челси" выиграть лондонское дерби

Лено допускает больше всех результативных ошибок в АПЛ

"Арсенал" проиграл "Челси" (1:2) в матче 20-го тура английской Премьер-Лиги. Вратарь клуба Бернд Лено допустил ужасную ошибку на 85 минуте и позволил "аристократам" сравнять счет.

На 83-й минуте голкипер "канониров" Бернд Лено не попал по мячу, пытаясь прервать навес после розыгрыша стандартного положения, и позволил хавбеку "Челси" Жоржиньо забить гол. Об этом пишет "Трибуна".

После этой игры "Арсенал" опустился на 12 строчку турнирной таблицы, а "Челси" поднялся на четвертую.

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Это седьмая ошибка Лено, приведшая к голу в ворота "Арсенала", с начала предыдущего сезона. Это худший показатель в чемпионате Англии за указанный период.