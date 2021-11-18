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пятница, 19 ноября 2021 07:11

Ужасный фол - Видаль чуть не убил игрока сборной Эквадора

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Ужасный фол - Видаль чуть не убил игрока сборной Эквадора
Артуро Видаль вернулся в Серию А летом 2020 года. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной Чили и миланского "Интера" Артуро Видаль отличился ужасающим фолом в составе своей национальной сборной.

В матче отбора в Кубок мира Чили известная проиграла Эквадору - 0:2.

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На старте поединка игрок "Интера" заехал прямой ногой по лицу защитнику гостей Феликсу Торресу, который явно был первым на мяче. Главный судья матча Фернандо Рапалини без колебаний мольб получил красную карточку.

Артуро Видаль известен своими выступлениями за "Байер", "Ювентус", "Барселону" и "Интер".
Сборная Чили занимает шестое место по отбору к Кубку мира и рискует пропустить финальную часть турнира.

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