Уверенное лидерство Китая - медальный зачет Олимпиады

Сборная Украины потеряла две позиции в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.
Национальная команда переместилась с 58-го на 60-е место. Сборная Украины имеет в активе одну серебряную и четыре бронзовых медали.
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Уверенно лидирует сборная Китая. У китайцев в активе 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей.
На втором месте команда США. Американцы получили 22 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых наград.
Замыкает тройку лидеров команда Японии. Хозяева завоевали 17 золотых наград, шесть серебряных и 10 бронзовых.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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