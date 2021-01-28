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четверг, 28 января 2021 12:25

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии

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&quot;Ювентус&quot; вышел в полуфинал Кубка Италии
Мората открыл счет в матче. Фото Рейтер

"Ювентус" принимал СПАЛ в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча состоялась на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Туринцы открыли счёт на 16-й мин. встречи. Автором гола стал Альваро Мората, реализовавший пенальти. На 33-й мин. "старая синьора" удвоила преимущество усилиями Джанлуки Фработты. Голевой пас выполнил Деян Кулушевски. На 78-й мин. "Ювентус" довёл счёт до разгромного. К результативному пасу в этом матче Кулушевски добавил гол, ассистировал ему Федерико Кьеза. Затем Кьеза последовал примеру Деяна и поставил точку в матче — 4:0.

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"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с миланским "Интером". Полуфинальные встречи пройдут 3 и 10 февраля.

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