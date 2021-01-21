"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" минимально обыграл "Наполи" - 2:0.

1-я половина игры прошла в обоюдной борьбе. Каждая из команд имела возможность открыть счет, но ни никто не смог реализовать свои моменты.

В середине 2-го тайма Криштиану Роналду вывел "Ювентус" вперед. "Наполи" потерял хорошую возможность отыграться, когда Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время Альваро Мората установил окончательный счет в матче, принеся победу своей команде

Таким образом наставник "старой синьоры" Андреа Пирло завоевал 1-й трофей в тренерской карьере.

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24-го января "Ювентус" сыграет в рамах чемпионата Италии против "Болоньи". Начало игры в 13:30.