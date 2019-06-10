"Ювентус" предложил "Челси" обменять тренера на игрока

"Ювентус" готов отдать за Сарри часть прав на собственного игрока.

Итальянский и английский клубы ищут различные варианты перехода Маурицио Сарри.

"Челси" может объявить о расторжении контракта с итальянцем уже сегодня, сообщает "Football Italia".

При этом "Ювентус" может получить наставника победителя Лиги Европы бесплатно. Туринцы сделают "синим" скидку за полугодовую аренду форварда Гонсало Игуаина, которая обошлась "Челси" в 9 миллинов евро. Чемпион Италии надеется, что лондонцев удовлетворит такой вариант соглашения и они все же отпустят Сарри на родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" готов предложить троих своих звезд на выбор за лидера "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" отправил своего тренера Аллегри в отставку после окончания сезона. Команда снова выиграла чемпионство, но прекратила борьбу на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.