"Ювентус" попрощался со звездным форвардом

Гонсало Игуаин не входит в планы нового тренера "Ювентуса". Фото: Reuters

Туринский "Ювентус" решил прекратить сотрудничество с форвардом 32-летним Гонсало Игуаином.

Руководство клуба договорилось о досрочном расторжении контракта с аргентинским нападающим. В качестве компенсации он получит сумму, равную 50% его годовой зарплаты, которую он должен получить за следующий сезон, сообщает Tuttosport,

На его место новый тренер "Ювентуса" Андреа Пирло уже определил двух претендентов. Первый - Мората, который выступает за "Атлетико" Мадрид. Вторым претендентом является Луис Суарес, которого "Ювентус" хочет попробовать подписать бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" никак не может избавиться экс-звезды "Шахтера"

В прошлом сезоне Гонсало Игуаин сыграл в 44 матчах за "Ювентус", где отметился 11 голами и 8 ассистов. В активе аргентиця также выступления за "Реал", "Наполи" и "Челси".