"Ювентус" покупает узбекского форварда

Эльдор Шомуродов может стать одноклубником Криштиано Роналду. Фото: Reuters

Нападающий "Дженоа" 25-летний Эльдор Шомуродов может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах уроженца Узбекистана заинтересован туринский "Ювентус", информирует инсайдер Николо Скира в Twitter.

Согласно сведениям источника, руководство "старой синьоры" уже инициировало старт переговоров с "грифонами" по поводу возможного трансфера Шомуродова.

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Шомуродов перешёл в "Дженоа" из "Ростова" в 2020 году. Стоимость трансфера составила €7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в €7 млн.