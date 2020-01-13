"Ювентус" победил "Рому" в центральном матче тура Серии А

Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче против "Ромы". Фото: рейтер

"Ювентус" на выезде минимально обыграл "Рому" в матче 19-го тура Серии А - 2: 1.

Уже к 10-й минуте команда Маурицио Сарри владела преимуществом в два забитых гола - отличились Мерих Демирал и Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

После перерыва подопечные Паулу Фонсеки сумели отыграть один мяч - в матче был назначен второй пенальти, который успешно реализовал Диего Перотти, пишет "Спортарена".

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"Ювентус" благодаря победе набрал 48 очков и вышел на первое место в Серии А. Отрыв от "Интера" составляет два очка. "Рома" проиграла свой второй матч подряд в чемпионате и остается на пятой позиции.