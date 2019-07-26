"Ювентус" отказался продавать футболиста в российский клуб

"Ювентус" не хочет продавать своего запасного защитника

Чемпион Италии не захотел продавать своего футболиста в "Зенит"

Туринский "Ювентус" ответил отказом на предложение санкт-петербургского "Зенита" о трансфере турецкого защитника Мериха Демирала.

"Итальянский клуб заявил россиянам, что футболист не продается. Туринцы ранее отказали" Милану ", мадридскому" Атлетико "и английскому" Тоттенхэму ", - сообщил в Twitter журналист" La Gazzetta dello Sport "Николо Скира.

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Демирал присоединился к "Ювентусу" 5 июля. Турок обошелся итальянскому клубу в 18 миллионов евро. Сезон 2018/2019 защитник провел за "Сассуоло". На его счету 14 матчей и два забитых мяча в составе итальянцев.