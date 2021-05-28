"Ювентус" официально уволил Пирло

Андреа Пирло выиграл Кубок Италии для "Ювентуса". Фото: REUTERS

Туринский "Ювентус" объявил об отставке наставника команды Андреа Пирло.

Клуб расторг контракт с тренером, который действовал еще однин сезон, сообщает официальный сайт "старой синьоры".

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Новым наставником команды станет Массимилиано Аллегри, который уже договорился с клубом о контракте на четыре сезона.

Пирло работал на своей должности только один сезон. Под его руководством команда выиграла Кубок Италии и стала только четвертой в Серии А.

Андреа Пирло начал свою тренерскую карьеру в 2020 году и сразу стал тренером "Ювентуса". На этом посту он заменил Маурицио Сарри. По сообщению СМИ, следующим местом работы тренера может стать "Сассуоло".