"Ювентус" одержал тяжелую победу в чемпионате Италии

Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с августа 2020 года. Фото: Reuters

В матче 17-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на своем поле обыграл "Сассуоло" - 3:1.

1-й тайм прошел без забитых мячей. Хозяева потеряли из-за повреждения сразу двох игроков - Паулу Дибалу и Уэстона Маккенни. Гости остались в меньшинстве после удаления Педро Обьянга.

В начале 2-го тайма "бьянконери" открыли счет благодаря усилиям Данило. "Сассуоло" смог сравнять счет играя в меньшинстве. За 8 мин. до конца игры Аарон Рэмси вывел "Ювентус" вперед, а в добавленное время матча окончательный счет установил Криштиану Роналду.

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Команда Андреа Пирло занимает 4-е место турнирной таблицы Серии А. 13 января "Ювентус" будет принимать "Дженоа". Начало игры - в 21:45.