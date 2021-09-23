"Ювентус" одержал первую победу в чемпионате Италии

В матче пятого тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях победил "Специю" - 3: 2.

Команды обменялись забитыми мячами в первой половине игры.

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После перерыва хозяева вышли вперед, но команда Массимилиано Аллегри смогла переломить ход поединка и одержала волевую победу.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за мышечной травмы.

Это первая победа "Ювентуса" в текущем розыгрыше Серии А. Команда Аллегри поднялась на 12-е место в Серии А. Лидируют в таблице "Милан" и "Интер". Миланские команды имеют в активе по 13 очков.

В следующем туре Серии А "Ювентус" 26 сентября дома примет "Сампдорию".