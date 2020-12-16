"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту"

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Просмотров: 351
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 252
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1440
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 414
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 711
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 351
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 693
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту"
"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту"
"Челси" поиграл дважды подряд
"Челси" поиграл дважды подряд
"Манчестер Сити" упустил победу в домашней игре
"Манчестер Сити" упустил победу в домашней игре
"Реал" выиграл 4-ю игру подряд
"Реал" выиграл 4-ю игру подряд
Гол Малиновского едва не похоронил чемпионские мечты "Ювентуса"
Гол Малиновского едва не похоронил чемпионские мечты "Ювентуса"
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 378
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 171
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4266
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 675
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2007
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 06:11

"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту"

  Комментировать
&quot;Ювентус&quot; не смог переиграть &quot;Аталанту&quot;
Роналду не реализовал пенальти. Фото Рейтер

Туринский "Ювентус" в 12 туре Серии А не сумел дома переиграть бергамскую "Аталанту" - 1:1. У хозяев отличился Федерико Кьеза, а у гостей - Ремо Фройлер. Украинец Руслан Малиновский сыграл полтора тайма, но результативными действиями не отметился.

Открыли счет хозяева на 29-ой минуте. Кьеза получил мяч недалеко штрафной и пробил правой. С небольшим рикошетом мяч залетел в верхний угол - 1:0.

Гости отыгрались во втором тайме. Блестящую комбинацию на 57-ой минуте завершил Фройлер, чей удар не смог парировать голкипер "Ювентуса" Щенсны.

Победу хозяевам мог принести Роналду, однако не сумел переиграть с 11-метровой отметки вратаря Голлини.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер "Аталанты" попросил прощения в партнеров

После этой ничьей "Ювентус" остался на третьем месте с 24 баллами а "Аталанта" поднялась на 8, имея 18 очков и игру в запасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Из-за пожара в цирке погибли 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 29952
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 20726
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 17001
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 12852
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
 Просмотров: 10890
Спорт
"Милану" - 121: Шевченко вряд ли возглавит тренерский штаб клуба летом
"Милану" - 121: Шевченко вряд ли возглавит тренерский штаб клуба летом
 Просмотров: 297
Лидер "Аталанты" попросил прощения в партнеров
Лидер "Аталанты" попросил прощения в партнеров Просмотров: 333
Стало известно, от каких игроков планирую избавиться в "Динамо"
Стало известно, от каких игроков планирую избавиться в "Динамо" Просмотров: 3033
"Челси" поиграл дважды подряд
"Челси" поиграл дважды подряд
 Просмотров: 126
"Спортинг" не интересуется Яремчуком
"Спортинг" не интересуется Яремчуком Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 243
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть