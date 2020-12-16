"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту"

Роналду не реализовал пенальти. Фото Рейтер

Туринский "Ювентус" в 12 туре Серии А не сумел дома переиграть бергамскую "Аталанту" - 1:1. У хозяев отличился Федерико Кьеза, а у гостей - Ремо Фройлер. Украинец Руслан Малиновский сыграл полтора тайма, но результативными действиями не отметился.

Открыли счет хозяева на 29-ой минуте. Кьеза получил мяч недалеко штрафной и пробил правой. С небольшим рикошетом мяч залетел в верхний угол - 1:0.

Гости отыгрались во втором тайме. Блестящую комбинацию на 57-ой минуте завершил Фройлер, чей удар не смог парировать голкипер "Ювентуса" Щенсны.

Победу хозяевам мог принести Роналду, однако не сумел переиграть с 11-метровой отметки вратаря Голлини.

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После этой ничьей "Ювентус" остался на третьем месте с 24 баллами а "Аталанта" поднялась на 8, имея 18 очков и игру в запасе.