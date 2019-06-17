"Ювентус" назначил нового главного тренера

Туринский "Ювентус" объявил о подписании контракта с 60-летним специалистом Маурицио Сарри, ранее тренировавший лондонский "Челси".
Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. "Бьянко-нери" выплатили англичанам компенсацию в размере 5,6 миллиона евро.
В "Челси" Сарри провел один сезон, выиграв с клубом Лигу Европы, а также сыграв в финале Кубка Английской футбольной лиги. В чемпионате "синие" заняли третье место и в следующем сезоне сыграют в группе Лиги чемпионов.
Ранее Сарри возглавлял много итальянских клубов, но наиболее известна его работа с "Наполи" в период с 2015 по 2018 годы.
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"Ювентус" в сезоне 2018/19 под руководством Массимилиано Аллегри выиграл Серию А и Суперкубок Италии.
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