"Ювентус" назначил нового главного тренера

Бывший тренер "Наполи" Сарри будет новым коучем "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" объявил о подписании контракта с 60-летним специалистом Маурицио Сарри, ранее тренировавший лондонский "Челси".

Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. "Бьянко-нери" выплатили англичанам компенсацию в размере 5,6 миллиона евро.

В "Челси" Сарри провел один сезон, выиграв с клубом Лигу Европы, а также сыграв в финале Кубка Английской футбольной лиги. В чемпионате "синие" заняли третье место и в следующем сезоне сыграют в группе Лиги чемпионов.

Ранее Сарри возглавлял много итальянских клубов, но наиболее известна его работа с "Наполи" в период с 2015 по 2018 годы.

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"Ювентус" в сезоне 2018/19 под руководством Массимилиано Аллегри выиграл Серию А и Суперкубок Италии.