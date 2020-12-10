"Ювентус" нацелился на защитника "Шахтера"

Додо перебрался в Украину в начале 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Туринский "Ювентус" заинтересован в трансфере защитника "Шахтера" и олимпийской сборной Бразилии 22-летнего Додо.

Возможностью трансфера занимается генеральный директор итальянского клуба Фабио Паратичи, сообщает Calciomercatoweb.it

Туринский клуб рассчитывает приобрести правого защитника "горняков" за 20 млн евро. С перспективой усиления команды на следующий сезон.

По данным источника, инвестиции в Додо сейчас кажутся руководству "Ювентуса" вполне оправданными, поскольку на позиции правого защитника в туринской команде есть только 29-летний Данило и переученного под игру в обороне 32-летний Хуан Куадрадо.

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Додо присоединился к "Шахтеру" в начале 2018 года. Сезон 2018/19 провел в португальской "Витории Гимараеш" на правах аренды.