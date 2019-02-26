"Ювентус" может подписать скандального лидера "Интера"

Икарди не хочет покидать Италию. Фото: corrieredellosport.it

Аргентинский форвард "Интера! Мауро Икарди может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, сообщает Corriere dello Sport. Интерес к нему проявляет "Ювентус"

Футболист не хочет покидать Италию по семейным обстоятельствам. Его нынешний контракт с "Интером" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее генеральный директор " Интера"Джузеппе Маррота заявил, что нерадзурри предложат форварду новое соглашение после того, как будут улажены финансовые вопросы.

Икарди лишили капитанской повязки в клубе, передав ее Самиру Хандановичу, а на матч Лиги Европы с "Рапидом" (1:0) форвард отказался ехать добровольно.

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В этом сезоне 26-летний Икарди сыграл 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 9 голов.