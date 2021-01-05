"Ювентус" хочет подписать экс-игрока "Металлиста"

Алехандро Гомес один сезон играл в УПЛ. Фото: ФК "Металлист"

Лидер "Аталанты" Алехандро Гомес заинтересовал чемпиона Италии "Ювентус".

"Бьянконери" следят за ситуацией и уже запросили информацию у клуба из Бергамо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Вероятность трансфера повысится, если "старой сньйори" удастся расстаться с Федерико Бернардески, которым интересуется берлинская "Герта".

В Гомеса произошел конфликт с главным тренером "Аталанты" Джаном-Пьеро Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном". Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На 2-й тайм хавбек не вышел.

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Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в сезоне 2013/2014. На счету аргентинца 23 матча и 3 гола в УПЛ.